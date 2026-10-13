"In linea di principio, l'Inter è semplicemente troppo forte". Questo il pensiero dell'ex calciatore belga Gert Verheyen ai microfoni di VRT in merito alla sfida di Champions League di questa sera tra i nerazzurri e il Club Brugge. Verheyen si dice poi particolarmente curioso di come si sistemerà tatticamente la squadra di Ivan Leko: "Non è forse giunto il momento di affrontare la questione in modo un po' più realistico e meno rischioso? O ricominceranno a giocare a uomo su tutto il campo? Nemmeno il Real Madrid ha giocato così contro l'Inter. Perché mai il Club dovrebbe giocare di nuovo a uomo in quella zona del campo?".

Verheyen prosegue nella sua analisi: "Mi chiedo quindi se il Club dirà mai in Champions League che può essere un po' più cauto. Potrebbero anche schierare un blocco a centrocampo o, se necessario, intorno alla propria area di rigore. Non lo fanno più ultimamente. Credo che Leko voglia utilizzare il suo sistema e che abbia già ottenuto buoni risultati con esso, ma non so se la squadra attuale sia pronta per questo".