Emanuele Filiberto di Savoia, presidente onorario del club campano che trae il nome proprio dalla Casa Reale, ha mandato un videomessaggio tramite la pagina social del club ai tifosi del Savoia esprimendo soddisfazione per il recente successo ottenuto dagli oplontini contro l'Inter Under 23: "La bellissima vittoria contro un grande avversario, di valore, mi ha regalato una gioia immensa. Ma le vittorie più importanti non sono soltanto quelle che conquistiamo sul campo, ma quelle che si costruiscono ogni giorno con il lavoro, il sacrificio e la forza di un gruppo che crede in ciò che sta facendo. Sono convinto che, restando uniti, raggiungeremo il nostro obiettivo".