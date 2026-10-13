Il Secondo Anello Verde Milano ribadisce la propria posizione a difesa di San Siro. Tramite un post Instagram condiviso con la pagina della fanzine ufficiale, il tifo organizzato interista conferma il parere contrario alla prevista demolizione dello stadio Meazza per fare spazio al nuovo stadio che sarà presentato nei prossimi giorni: "Ci sono luoghi che vanno oltre il tempo, capaci di custodire le emozioni e i ricordi di intere generazioni. San Siro è uno di questi: un simbolo della nostra città, un patrimonio di passione e identità che merita di essere preservato.



A cento anni dalla sua nascita, siamo chiamati a difendere ciò che rappresenta e a garantire che anche chi verrà dopo di noi possa viverne le emozioni.



Solo restando uniti potremo scrivere il futuro che merita la Scala del Calcio.



Per tutto quello che ci ha dato.

Per tutto quello che ha ancora da regalare.

GIÙ LE MANI DA SAN SIRO!"