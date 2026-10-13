Intervenuto ai microfoni di Stile TV, l'allenatore Angelo Alessio ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "La rosa migliore ce l’ha l’Inter che porta lo scudetto sul petto quindi è la squadra da battere, ma vincere non è mai facile. E poi ci sono sempre incognite, se ad esempio l’Inter avesse tutti gli infortuni del Napoli dello scorso anno, non so se arriverebbe fino alla fine. Allegri e Conte hanno un approccio diverso nei confronti dei giocatori, li gestiscono diversamente. Il fine però è lo stesso cercare di ottenere il massimo da ogni giocatore. Vincere il percorso con entusiasmo e tranquillità”, le parole dell'ex vice di Antonio Conte.