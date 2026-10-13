Intervenuto su Radio TV Serie A, Maurizio Ganz esprime parole di elogio per la Lazio di Rino Gattuso capolista del campionato insieme all'Inter: "Ci sono mille problemi, però vedendoli giocare li nascondono bene. Squadra intensa, gli piace andare uno contro uno e attaccano in tanti. Esprimono un buonissimo calcio, nel secondo tempo sono calati ma hanno rischiato di fare altri gol. Si parla sempre di Roma, Inter e Como, ma bisogna mettere anche la Lazio. Chi vincerà il campionato? In questo momento c’è anche la Lazio“.