Intervenuto su Radio TV Serie A, Maurizio Ganz esprime parole di elogio per la Lazio di Rino Gattuso capolista del campionato insieme all'Inter: "Ci sono mille problemi, però vedendoli giocare li nascondono bene. Squadra intensa, gli piace andare uno contro uno e attaccano in tanti. Esprimono un buonissimo calcio, nel secondo tempo sono calati ma hanno rischiato di fare altri gol. Si parla sempre di Roma, Inter e Como, ma bisogna mettere anche la Lazio. Chi vincerà il campionato? In questo momento c’è anche la Lazio“.

Sezione: News / Data: Mar 13 ottobre 2026 alle 17:06 / Fonte: Lazionews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.