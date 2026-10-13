Joan Laporta, presidente del Barcellona, parlando ai media turchi in vista della partita contro il Galatasaray presenta la sua squadra in maniera alquanto pomposa: "Abbiamo una rosa molto competitiva e le aspettative attuali sono alte, molto alte. Abbiamo iniziato bene la Liga e saremo qui per la Supercoppa a febbraio. Penso che stiamo giocando il miglior calcio d'Europa e, di conseguenza, il migliore al mondo. Altre squadre che stanno facendo molto bene, come il PSG o il Bayern Monaco , sono candidate a vincere le competizioni a cui partecipiamo. E c'è sempre una squadra che riesce a sorprendere, e dobbiamo tenerne conto. Ma in termini di qualità calcistica , penso che, beh, in questo momento siamo noi a giocare meglio. E, cosa ancora più importante, giochiamo meglio e offriamo spettacolo. Questo fa divertire i tifosi, e soprattutto, ovviamente, i sostenitori. Abbiamo uno stile di gioco divertente e coinvolgente, e mi piace".

Sulle chance di vittoria finale della competizione Laporta non si nasconde: "Siamo tra i contendenti. Ci considero tra le squadre in lizza e abbiamo posto la Champions League tra i nostri obiettivi per quest'anno". Ha anche elogiato l'atmosfera positiva all'interno della squadra: "Penso che questa sia la chiave di tutto: avere spirito di squadra e una buona atmosfera nello spogliatoio. Credo che Hansi Flick ci sia riuscito. L'intesa con Deco funziona. Il fatto che esistano questa atmosfera e questa ambizione significa che, qualunque cosa accada, lui la gestisce molto bene".