Dopo aver inaugurato la stagione con la vittoria del torneo internazionale in Croazia, la Nazionale Under 19 è pronta a rituffarsi negli impegni ufficiali, con il Round 2 di qualificazione all’Europeo in programma nelle Marche da mercoledì 11 a martedì 17 novembre. Per gli Azzurrini di Massimiliano Favo sarà la seconda di tre fasi di qualificazione, dopo che l'Italia aveva già brillantemente superato la prima nel marzo scorso (sette punti in tre partite) in Scozia.

L’Italia affronterà, nell'ordine, Romania (mercoledì 11 ad Ancona), Ucraina (sabato 14 a Fano) e Israele (martedì 17 a Fermo) con l’obiettivo di conquistare uno dei tre posti per la terza e ultima fase di qualificazione in programma a marzo e che metterà in palio i posti per la fase finale in Cechia (18 giugno-1° luglio).

Per il Round 2, Favo ha scelto 18 calciatori classe 2008 e due classe 2009, gli attaccanti Antonio Arena (Roma) e Destiny Elimoghale (Juventus). Sei di loro (Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe, oltre agli stessi Arena ed Elimoghale) erano presenti anche nella fase finale dell'ultimo Europeo, disputata in Galles. Simone Lontani (Parma) si aggregherà al gruppo nella giornata di martedì 10, dopo essere stato a disposizione della Nazionale A.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter) Cristiano De Paoli (Como), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), David Marini (Cesena), Andrea Natali (AZ Alkmaar):

Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Vincenzo Damiano (Genoa), Samuele Liberali (Sassuolo), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Bari), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma, Destiny Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma)*.

*si aggregherà martedì 10 novembre