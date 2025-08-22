Dopo il rocambolesco 3-3 maturato in casa contro il Cesena, che ha confermato il tabù per l'Inter Under20 delle due vittorie nelle prime due giornate di campionato, cosa che non accade dal lontano 2019-2020, Benito Carbone, allenatore dei nerazzurri, ha analizzato coi cronisti presenti a Interello quanto avvenuto in questo strano pomeriggio. Queste le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it:

Mister, un pareggio con tanti gol. Può darci un parere?

"Credo che sia stata una partita veramente particolare. Abbiamo giocato una buona gara, però in alcuni momenti del abbiamo concesso un po' troppo al di là degli errori che ci possono stare perché se chiediamo ai ragazzi di giocare e di avere questo dominio della palla a volte forziamo i giocatori; ci può stare, non mi interessa. Ma concediamo troppo e questo dobbiamo migliorare assolutamente; questa partita ci insegna che non possiamo regalare nulla agli avversari e che a noi non regalano nulla. Dobbiamo crescere in queste situazioni qui, però i ragazzi sono stati bravi a costruirsi i gol anche se abbiamo regalato due gol e mezzo. Non dobbiamo farlo più, questa gara ci insegna a sbagliare di meno".

FcIN - I gol sono arrivati nel giro di 5-10 minuti uno dall'altro, è dovuto alla volontà di voler raddoppiare subito oppure da delle disattenzioni?

"A volte non ci rendiamo conto che vanno dati i meriti anche agli avversari, che quando vanno sotto di un gol chiaramente vanno in pressione. In questa situazione qui dobbiamo essere molto più lucidi nel gestire i momenti, quando succede di subire gol e pressare per recuperare la partita lo fanno anche gli altri. È qui che dobbiamo gestire la palla in modo diverso e fare meno errori, continuiamo a regalare le occasioni agli altri. Dobbiamo crescere, abbiamo tanti giovani in campo e abbiamo fatto tanti carichi di lavoro, poi i primi caldi eccetera... I ragazzi comunque mi danno sempre soddisfazioni, anche oggi hanno fatto una bella prova".

Un parere sulla scelta di ruotare tutta la rosa? E come arrivate alla gara col Cagliari?

"L'avrei fatto comunque, al di là della finale di Supercoppa. Devo fare girare tutti perché abbiamo 54 partite, io mi fido dei ragazzi e tutti sono pronti per la categoria. Posso cambiare dei giocatori per farli riposare un po', martedì avremo una partita importantissima perché ci permetterà di poter alzare un trofeo, ho fatto questa scelta per poter arrivare a martedì con gente più fresca".