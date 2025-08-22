Nel corso della sua storia, al Napoli non è mai riuscita l'impresa di fare il bis scudetto. Un concetto che Antonio Conte, l'allenatore che ha portato il quarto tricolore in casa azzurra, ha voluto rimarcare nella conferenza stampa andata in scena alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Sassuolo: "Non è mai successo a Napoli di ripetersi dopo lo scudetto; quando siamo partiti favoriti dopo lo scudetto con gli Osimhen, Kvara, Zielinski, avendo perso solo Kim e facendo pure un mercato da 100mln, siamo arrivati decimi. Deve essere impresso bene nella mente di tutti, anche dell'ambiente perché si vince tutti, si festeggia tutti e, nell'eventualità, si perde tutti. Sarà difficile, un campionato difficile, secondo me con tante squadre attrezzate e dovremo far del nostro meglio perché, avendo vinto l'anno scorso, abbiamo aperto nuovi orizzonti a tante squadre, non solo alle solite abituate".