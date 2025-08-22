Andrea Colombo, arbitro di Serie A, parla al Corriere della Sera del derby di Milano diretto nella passata stagione. "Quel derby l’ho preparato mentalmente per settimane cullando la mia bambina, in salotto. I tifosi a volte fanno fatica a pensare che l’arbitro sia una persona come tutti, invece è così", afferma.

"Nel tunnel, prima di cominciare, i giocatori mi chiedevano se ero agitato. Li ho guardati e ho notato che loro erano più agitati di me. Lì ho capito che sarebbe andata bene", aggiunge Colombo.