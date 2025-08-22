Il mercato dell'Inter non si fermerà all'arrivo di Andy Diouf. Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, adesso i nerazzurri completeranno il lavoro con un difensore di piede sinistro, destinato a svecchiare il reparto.

"In questo caso l’ispezione dei dirigenti continua e il colpo potrebbe arrivare indipendentemente dall’uscita di Pavard. Anzi, non è più così scontato che il francese saluti la compagnia: c’è un nuovo connazionale, l’ennesimo, da far ambientare ad Appiano", assicura la rosea.
 

Data: Ven 22 agosto 2025 alle 08:14
