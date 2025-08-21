Sarebbe Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens, il profilo giusto individuato dalla dirigenza dell'Inter da regalare a Cristian Chivu per irrobustire la mediana. Per il giocatore francese, seguito anche dal Napoli, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro. Lo rivela Sportmediaset

Data: Gio 21 agosto 2025 alle 14:20
Autore: Mattia Zangari
