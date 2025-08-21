Sarebbe Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens, il profilo giusto individuato dalla dirigenza dell'Inter da regalare a Cristian Chivu per irrobustire la mediana. Per il giocatore francese, seguito anche dal Napoli, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto 25 milioni di euro. Lo rivela Sportmediaset.
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 21 agosto 2025 alle 14:20
Autore: Mattia Zangari
Autore: Mattia Zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Sky - Inter, accordo verbale col Lens per Andy Diouf: affare a titolo definitivo. Giocatore domani a Milano?
L'Inter, spunta un nome nuovo a centrocampo: pronti 25 milioni di euro per Andy Diouf. Superato il Napoli
Romano: "Asllani al Torino: cifre confermate. Per l'Inter anche il 20% sulla futura rivendita in caso di riscatto"
TMW - Asllani sempre più vicino al Torino: prestito con obbligo condizionato. Le cifre dell'operazione
GdS - L'Inter copre i suoi due Mister X per evitare altre beffe dopo Lookman e Koné: 80 milioni da poter spendere
Sky - Asllani, intesa a un passo tra Inter e Torino: domani nuovi contatti per chiudere l'operazione
Sky - Asllani-Bologna, nessun accordo sull'ingaggio: adesso è più vicino al Torino, ecco la proposta
Caso Rabiot, Benatia: "Indietro non si torna. Un club per lui lo troveremo, il telefono squilla da martedì"
Altre notizie
Giovedì 21 ago
- 15:30 Asllani, iniziate le visite mediche con il Torino: stasera può arrivare già l'annuncio ufficiale
- 15:16 L'Équipe - Inter-Diouf imminente: pronto un quinquennale. Al Lens 20 mln di euro più bonus
- 15:02 Bastoni: "Non ho dubbi che andrà bene con Chivu. Ecco cosa è cambiato rispetto alla gestione Inzaghi"
- 14:48 La Repubblica - San Siro, ad oggi i voti in Consiglio per la delibera ci sono. Ma c'è l'ombra della Procura
- 14:39 Sky - Inter, accordo verbale col Lens per Andy Diouf: affare a titolo definitivo. Giocatore domani a Milano?
- 14:34 La Stampa - Asllani al Torino: in serata prevista l'ufficialità. L'albanese pronto per la gara dell'ex con l'Inter
- 14:20 L'Inter, spunta un nome nuovo a centrocampo: pronti 25 milioni di euro per Andy Diouf. Superato il Napoli
- 14:04 Natali: "Solet piace all'Inter? E' da top, ma servono offerte importanti"
- 13:49 Romano: "Asllani al Torino: cifre confermate. Per l'Inter anche il 20% sulla futura rivendita in caso di riscatto"
- 13:38 Serena: "Ai limiti dell'attacco di panico con l'Argentina. La gaffe con la figlia di Sacchi..."
- 13:25 Chivu e l'esordio col Torino: "Il senso di responsabilità nasconderà le mie emozioni. Bonny? Lavora sodo per migliorarsi"
- 13:20 Bastoni: "Napoli favorito, ma noi ci sentiamo competitivi. Dobbiamo essere più smaliziati, vincere anche giocando meno bene"
- 13:10 De Siervo: "La pirateria toglie 300 milioni alla Serie A e ci priva di campioni. Stadi vecchi un fattore determinante"
- 12:56 Zanetti: "Lautaro è già una bandiera dell'Inter. Chivu va supportato dentro e fuori dal campo. Nico Paz e Fabregas..."
- 12:54 Asllani-Torino è fatta: scambio di documenti in corso e visite nelle prossime ore
- 12:42 Zapata: "Dall'Inter all'Inter, sarà uno stimolo in più. Grande generosità dal pubblico di San Siro"
- 12:28 UFFICIALE - Inter U23, in attacco arriva Antonino La Gumina: la formula del trasferimento
- 12:14 CdS - Mercato: svolta Inter. Due le motivazioni. Conferme su Cissé
- 11:59 Sky Sport DE - Edson Alvarez ha detto sì al Fenerbahce. Il messicano era seguito anche da Inter e Ajax
- 11:45 Inter, il Neom non molla per Pavard: Galtier sta provando a convincere il difensore francese
- 11:30 CdS - Frattesi nuova vita: Chivu cambia gli scenari, possibile convocazione per il Torino
- 11:16 CdS - Splende il sole sui conti dell'Inter: merito di Oaktree e del... percorso. Tutti i numeri
- 11:02 Lotta scudetto, parla Sacchi: "Napoli in pole davanti all'Inter. Nerazzurri reduci da batoste e senza più Inzaghi. C'è da tenere presente che..."
- 10:48 Maresca: "Mai chiesto di non arbitrare il Napoli. Uniformità di giudizio? Su alcuni episodi non ne usciremo mai"
- 10:34 UFFICIALE - Sector No Limits diventa Official Timekeeper dell'Inter: "Entusiasti di questo nuovo capitolo"
- 10:20 TMW - Asllani sempre più vicino al Torino: prestito con obbligo condizionato. Le cifre dell'operazione
- 10:06 Il Resto del Carlino - Asllani-Bologna, stop non solo per l'ingaggio: le ragioni del giocatore
- 09:52 TS - Muro per Esposito, l'Inter ritiene Pio un potenziale fuoriclasse: "Non ha prezzo"
- 09:38 TS - Centrocampo Inter: Koné il grande obiettivo, ma sale Cissé. Florentino? Un aspetto può agevolare i nerazzurri
- 09:24 TS - Zielinski-Pavard, c'è chi dice no... alla partenza: sono entrambi vicini alla permanenza
- 09:10 CdS - Carlos Augusto non preoccupa, Sucic da regista: la probabile formazione
- 08:56 GdS - Ancora due nodi per l'Inter: Palacios e Taremi bloccati a Milano
- 08:42 GdS - Asllani, niente Bologna: accordo di massima tra l'Inter e il Torino. L'albanese apre il ventaglio delle opzioni tattiche di Baroni
- 08:28 GdS - Pavard cambia numero ma non status: il francese resta sul mercato
- 08:14 GdS - Calhanoglu salta l'esordio: Chivu lancia Sucic nel ruolo di regista
- 08:00 GdS - L'Inter copre i suoi due Mister X per evitare altre beffe dopo Lookman e Koné: 80 milioni da poter spendere
- 07:45 L'aneddoto di Aldo Serena: "Pellegrini mi chiamò per dirmi della Juve, ma dovevo andare al concerto di Springsteen"
- 00:00 Chi cerca risposte sul calciomercato dell'Inter non legga
Mercoledì 20 ago
- 23:55 Sky - Asllani, intesa a un passo tra Inter e Torino: domani nuovi contatti per chiudere l'operazione
- 23:50 Bergomi su Asllani: "Pregio più grande la personalità. Ma gli mancano le preventive"
- 23:35 Sky - Inter a caccia di un centrocampista: nelle ultime ore sono stati proposti Amrabat e Rabiot, la situazione
- 23:21 SI - Asllani ha scelto il Torino: si lavora per chiudere la trattativa. Il retroscena sulla richiesta d'ingaggio al Bologna
- 23:07 Playoff Champions League, largo successo del Bodo/Glimt e tre pareggi che tengono aperti i discorsi
- 22:53 Tommasi: "Lotta scudetto: il Napoli è un punto interrogativo. Calcio italiano in salita? C'è una possibile soluzione"
- 22:38 Serie A Femminile, svelato il pallone ufficiale per la stagione 2025-2026: ecco Nike Control
- 22:24 La Penna, da Torino-Inter a... Inter-Torino: sarà la decima partita con i nerazzurri per lui
- 22:10 Capocannoniere, Lautaro il favorito per i bookies. Kean e David i principali avversari
- 21:55 Proliferano 'nuove patologie' nerazzurre: tra orchiti ed ernie bilaterali...
- 21:40 Sky - Inter, difensore e centrocampista gli obiettivi di fine mercato: valutazioni in corso in Viale della Liberazione
- 21:25 Sky - Zalewski dall'Inter all'Atalanta, guadagna anche la Roma: incassati 1,7 milioni di euro
- 21:12 Sky - Parma, riflessioni in corso per rinforzare il reparto d'attacco: spunta l'idea Mehdi Taremi
- 20:57 UFFICIALE - Atalanta, altro arrivo dopo Zalewski: preso Krstović dal Lecce a titolo definitivo
- 20:43 Sky - Asllani-Bologna, nessun accordo sull'ingaggio: adesso è più vicino al Torino, ecco la proposta
- 20:29 Bugeja: "Vogliamo raggiungere obiettivi sempre più grandi. Mi sento al top fisicamente"
- 20:14 Palazzi (StageUp): "I club si immedesimano molto con il loro territorio. Pensate alla comunicazione dell'Inter"
- 20:01 Report Eurispes - Pubblicità scommesse, regole aggirate troppo spesso. In compenso si vietano le sponsorizzazioni
- 19:47 Sarr all'Albinoleffe, il DS Obbedio: "Lo abbiamo ritenuto un profilo idoneo al nostro gioco"
- 19:33 GdS - Inter, altra grana in uscita: Rayo Vallecano verso il no a Palacios. E quella sliding door con Giovanni Leoni...
- 19:18 Sky - Napoli, Lukaku non si opera: decisione presa dopo il consulto in Belgio
- 19:04 Baruffa per Icardi in un centro commerciale di Istanbul: litigata con un tifoso del Galatasaray
- 18:50 L'Équipe - Akliouche resta al Monaco: chance in crescita. Dall'Inter nessuna offerta, solo un interessamento
- 18:36 Ornella Vanoni scrive a Bonny: "Un grande onore quello che hai detto. Giuro che non sono più milanista"
- 18:22 Donadoni: "Chivu, la scelta del Parma poteva essere discutibile e invece ora ha l'opportunità Inter"
- 18:08 Caso Rabiot, Benatia: "Indietro non si torna. Un club per lui lo troveremo, il telefono squilla da martedì"
- 17:53 Footmercato - Difesa, tutto su Solet. Il francese adesso è diventato la priorità per l'Inter
- 17:39 Novara-Inter Under 23, in vendita i biglietti per la prima di Serie C: il dettaglio dei prezzi
- 17:24 Bookies - Serie A al via: Inter e Napoli sicure di arrivare tra le prime quattro, la Roma l'incognita
- 17:10 Il mental coach Tirelli: "A Chivu il compito più difficile in Serie A. Però può trasmettere uno spirito particolare"
- 16:55 Costacurta: "Milan da scudetto senza coppe? Insieme a Napoli e Inter..."
- 16:41 Il Villarreal ad un passo da Renato Veiga: il club iberico si avvicina alle richieste del Chelsea