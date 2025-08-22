Né Konè né Djaoui Cissé: l'Inter ha preso Andy Diouf dal Lens. Sarà lui il nuovo centrocampista per Chivu: ai francesi 20 milioni più 5 di bonus. Oggi visite e firme come conferma il Corsport.

"L’Inter era sulle tracce di Diouf già da un paio di giorni, ma è riuscita a tenere l’operazione sotto traccia - si legge -. Ne ha fatto le spese anche il Napoli, che aveva il centrocampista francese nel suo mirino da tempo, senza però trovare un accordo con il Lens. Colta l’opportunità, in viale Liberazione hanno premuto sull’acceleratore e ieri mattina l’affare è stato chiuso attraverso una call decisiva".

Come sottolinea il quotidiano, Diouf ha l’identikit richiesto da Chivu: prestante fisicamente (187 centimetri per 81 chili), ha cambio di passo (è stato il giocatore con più accelerazioni lo scorso anno in Ligue 1), ma sa anche trattare al meglio il pallone. E poi ha 22 anni: evidenti margini di screscita soprattutto nella gestione della sfera, a volte troppo attaccata al piede per troppo tempo.

Ora sguardo rivolto al nuovo difensore. "La new-entry dovrà essere un giocatore con le potenzialità per essere un elemento cardine del reparto arretrato negli anni a venire, visto che già la prossima estate ci saranno una serie di addii importanti (Acerbi, De Vrij e Darmian) per i quali dovranno essere trovati i sostituti. Superfluo quindi sottolineare che sarà un altro giovane, in linea con gli altri innesti estivi", si legge. E viene ritenuta sempre possibile anche un'aggiunta in avanti. "Si tratterà, eventualmente, di un’occasione da cogliere last-minute. Magari senza badare troppo all’età, come accaduto (vanamente) proprio con Lookman".