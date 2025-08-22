L'Inter effettua il sorpasso sul Napoli e si assicura Andy Diouf. Un acquisto facilitato dai buoni rapporti nati anche, secondo Tuttosport, dalla cessione di Martin Satriano al Lens.

Niente più Manu Koné, quindi, né Cissé dal Rennes (che voleva 35 milioni di euro, cifra considerata troppo rischiosa). Con una trattativa lampo, maturata in 48 ore, l'Inter ha preso il giocatore con le caratteristiche individuate, quarto colpo estivo dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny (non si considerano il riscatto di Zalewski poi rivenduto e il ritorno dal prestito di Pio Esposito).

Oggi le visite mediche, poi la firma sul contratto da 2 milioni a stagione fino al 2030. Un acquisto che conferma il trend intrapreso dalla dirigenza e da Oaktree: investimenti sì, ma su ragazzi giovani, come il 22enne francese.