Con il tricolore sul petto la nuova Inter U20 di Benny Carbone esordisce superando il Monza al Centro Sportivo di Monzello intitolato a Silvio Berlusconi. Prestazione solida dei giovani nerazzurri, ai quali per vincere basta un rigore all'11', concesso molto generosamente dall'arbitro Kovacevic 8trattenuta su Vukoje) e trasformato alla perfezione da Iddrissou, che battezza con una marcatura il suo primo gettone con la Primavera. Prima mezz'ora in controllo per gli ospiti, che però non creano grandi opportunità da gol, poi il pallino passa ai brianzoli che prima con Ballabio e poi con Reita costringono Taho a due interventi per nulla semplici.
Nel secondo tempo è il collega Vailati che nega a Marello e a Zarate il possibile raddoppio, con Iddrissou che spreca un rigore in movimento. Ovviamente il Monza non resta a guardare ed è solo la mira imprecisa di Balalbio che nega il pareggio ai padroni di casa, i quali tentano un vano forcing nel finale senza tuttavia scalfire le certezze dei nerazzurri. Primi 3 punti dunque per i ragazzi di Carbone, come previsto non ancora particolarmente lucidi ma già solidi dal punto di vista difensivo.
IL TABELLINO
Marcatore: 11′ Iddrissou (rig.),
MONZA: Vailati, Albé, Villa (46′ Azaros), Colonnese (83′ Fardin), Scaramelli (62′ Castelli), Ballabio, Monguzzi (83′ Ganci), Attinasi, Reita, Mout, Zanni R (46′ Fogliaro). A disposizione: Ballabio A., Bagnaschi, Romanini, Diene, Rossini, Porta. Allenatore: Brevi
INTER: Taho, Ballo, Bovio, Garonetti, Marello, Cerpelletti, Vukoje (62′ Zarate), Romano (69′ Kartelo), Humanes Gomez (69′ Kukulis), El Mahboubi, Iddrissou (83′ Sorino). A disposizione: Farronato, Dalla Mora, Putsen, La Torre, Nenna, Breda, Strand. Allenatore: Carbone
ARBITRO: Kovacevic
ASSISTENTI: Posteraro-Petarlin
AMMONITI: Albé (M), Iddrissou (I), Brevi (M)
RIVIVI IL LIVE
96' - Fischio finale, l'Inter esordisce con una vittoria a Monzello!
92' - KUKULIS! Al termine di una ripartenza il lettone calcia dal limite dell'area ma manda a lato!
91' - FARDIN! Tentativo dal limite dellarea, pallone veloce ma centrale: Taho blocca.
90' - Assegnati 5 minuti di recupero.
89' - ATTINASI! L'esterno calcia forte dalla distanza al termine di un'azione insistita del Monza: pallone alto.
85' - Mout trattiene vistosamente Serino per interrompere un controopiede: ammonito.
83' - Cambio per i nerazzurri: Serino per Iddroissou. Tra i brianzoli dentro Ganci per Fogliaro e Fardin per Colonnese.
78' - ZARATE! Inserimento a sinistra e diagonale che è a metà tra un tiro e un cross e termina sul fondo!
76' - BALLABIO! Clamorosa palla gol per l'attaccante che calcia con forza un pallone piovutogli da un colpo di testa casuale ma spedisce alto!
75' - Oscar Brevi protesta e l'arbitro va ad ammonirlo.
70' - ZARATE! Subito protagonista il centrocampista che di testa, su cross di El Mahboubi, costringe Vailati all'ottima respinta!
69' - BALLABIO! Gran bella giocata per la punta che appena dentro l'area, disturbato, calcia male! Escono Thiago Romano e Humanes, dentro Kartelo e Kukulis.
68' - Monguzzi arriva in corsa e ci prova dalla distanza, pallone decisamente alto.
67' - BALLABIO! L'attaccante calcia da molto lontano appena riesce a vedere il pallone ma lo manda molto alto.
64' - Spunto di Ballo a destra e tentativo di conclusione soffocato in corner dalle maglie rosse!
62' - EL MAHBOUBOI! Ottima occasione per l'esterno che si fa rimontare proprio al momento di concludere. Castelli per Scaramelli nel Monza, Zarate per Vukoje nell'Inter.
59' - IDDRISSOU! L'attaccante spreca da ottima posizione un rigore in movimento dopo lo spunto di El Mahboubi!
57' - Come nel primo tempo ottimo spunto a destra di Thiago Romano il cui cross però non trova compagni pronti a segnare!
48' - MARELLO! Grande imbucata di Thiago Romano per l'esterno che gira subito in porta col destro ma trova la respinta di Vailati in angolo!
19.07 - Inizia la ripresa!
19.05 - Le due squadre tornano in campo. Azaros e Fogliaro in campo al posto di Zanni e Villa tra i brianzoli.
Vantaggio risicato per l'Inter al termine della prima frazione in casa del Monza. I nerazzurri hanno chiuso davanti per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Iddrissou al minuto 11, concesso molto generosamente dall'arbitro Kovacevic per una leggera trattenuta in area ai danni di Vukoje. I ragazzi di Carbone mantengono il pallino del gioco concedendo poco o nulla fino alla mezz'ora, poi Taho deve esibirsi in due interventi non facili su Ballabio prima e Reita poi, proteggendo l'1-0 fino al duplice fischio finale della partita.
46' - Finisce il primo tempo, nerazzurri avanti.
40' - Flipper nell'area del Monza e il pallone casualmente finisce tra le braccia di Vailati, sventando l'opportunità per i nerazzurri.
39' - Prima ammonizione per i nerazzurri: gamba troppo alta di Iddrissou e cartellino giallo per l'attaccante.
37' - Si rinnova il duello Reita-Taho, con il portiere che in uscita smorza la corsa dell'avversario sul più bello!
34' - TAHO! Ancora un bell'intervento del portiere nerazzurro che sul sinistro di Reita si allunga e mette in corner. Sull'angolo l'estremo difensore smanaccia un pallone insidioso che dopo un batti e ribatti in area viene neutralizzato.
33' - Scaramelli duro su Thiago Romano che resta a terra per qualche minuto.
31' - TAHO! Paratona del portiere sul diagonale di Ballabio che aveva angolato bene!
27' - Squadre rientrate in campo.
25' - Ancora un'ammonizione per il Monza: Reita duro su Cerpelletti, Kovacevic lo punisce. Cooling break in corso.
20' - Occasione per l'Inter con Thiago Romano che mette in area un pallone veloce che però non trova compagni pronti alla deviazione in porta!
17' - Cartellino giallo per Albè che stende El Mahboubi sulla trequarti.
15' - CERPELLETTI! Ancora un tentativo da fuori area col mancino, pallone sempre alto.
11' - IDDRISSOU NON SBAGLIA DAL DISCHETTO! PORTIERE DA UNA PARTE, PALLONE DALL'ALTRA.
11' - RIGORE PER L'INTER! Villa trattiene Vukoje e l'arbitro fischia! Intervento non particolarmente evidente, l'arbitro Kovacevic molto severo.
9' - CERPELLETTI! Dagli sviluppi di un corner il centrocampista calcia di sinistro ma manda alto non di molto!
8' - Grande progressione centrale per Ballo che cerca il taglio di Iddrissou ma il pallone viene intercettato dalla difesa.
5' - Buona uscita di Vailati sui piedi di Iddrissou a scongiurare un possibile pericolo.
18.02 - Partiti!
18.00 - Squadre in campo al Monzello, pronte per sfidarsi.
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
