Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli analizza così ai microfoni di Sky il successo per 0-3 nel match contro il Polissya valido per l’andata dei playoff di Conference League: C'è soddisfazione, affrontare la prima partita ufficiale già con questa importanza perché passare o noi per noi conta tanto. Abbiamo lavorato bene i questi 40 giorni, è giusto essere premiati da una bella vittoria che però non chiude il passaggio".

Sul suo ritorno: "Sono arrivato con entusiasmo, energia e idee chiare, ma ho trovato grandissima disponibilità e un gruppo di spessore morale importante. E poi di ottimi giocatori, abbiamo qualità importanti. ero un po' preoccupato, in questo periodo si giocano le amichevoli. Abbiamo limitato l'altra squadra il più possibile, dobbiamo ringraziare De Gea in un'occasione e abbiamo trovato belle giocate e anche spirito di sacrificio quando siamo rimasti in 10".

Due battute anche sul rosso rimeidato da Kean per un fallo di reazione: "Moise ha sbagliato e la reazione è da cartellino rosso, ma anche la tirata di capelli era da punire. Dispiace per lui, imparerà anche da queste situazioni. sarà più fresco per il debutto complicato contro il Cagliari".