Andy Diouf è sbarcato oggi a Milano per cominciare la sua nuova avventura con l'Inter tra visite mediche e firma sul contratto. E dalla Francia rimbalzano indiscrezioni e curiosità. In particolare è Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, ad anticipare su X il possibile nuovo numero di maglia del centrocampista francese: il classe 2003 avrebbe scelto il 17. Non resta che attendere la conferma ufficiale.

🚨️Medical done for Andy Diouf to Inter Milan. Number 17.

5-year contract. Transfer fee : €25M. https://t.co/ONGYZmwY93 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 22, 2025