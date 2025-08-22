Andy Diouf è sbarcato oggi a Milano per cominciare la sua nuova avventura con l'Inter tra visite mediche e firma sul contratto. E dalla Francia rimbalzano indiscrezioni e curiosità. In particolare è Fabrice Hawkins, giornalista di RMC Sport, ad anticipare su X il possibile nuovo numero di maglia del centrocampista francese: il classe 2003 avrebbe scelto il 17. Non resta che attendere la conferma ufficiale.

Autore: Stefano Bertocchi
