E' una critica, quella che oggi muove il quotidiano La Repubblica alla Serie A e nello specifico a Roma e Inter. Come ricorda oggi un pezzo apparso sulla versione cartacea, infatti, sia El Ayanoui che Diouf sono passati dal Lens alle due squadre metropolitane, il primo a quella giallorossa e il secondo a quella nerazzurra.

I due lo scorso anno si sono spesso trovati in concorrenza per un posto. L'attuale giocatore della Roma è un giocatore più difensivo, quello interista ama invece "essere sguinzagliato" ed è per quello che lo ha preso l'Inter, dopo il cambio di strategia sul mercato.

La chiosa è però "amara: i francesi di provincia da noi diventano protagonisti metropolitani".