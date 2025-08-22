La rissa tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, esplosa nello spogliatoio del Marsiglia dopo la sconfitta per 1-0 contro il Nantes, continua a tenere banco in Francia. Entrambi i giocatori sono stati messi ufficialmente sul mercato e hanno già attirato l’interesse di diversi club, anche in Serie A.

Dopo le dure prese di posizione del ds Mehdi Benatia e del presidente Pablo Longoria, che aveva parlato di 'violenza inaudita', oggi è arrivata la replica da parte di Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista francese. Intervistata da RTL, ha smentito con forza la versione del club:

Cosa significa ‘violenza inaudita'? Nessuno è rimasto ferito, nessuno è andato in ospedale, non ci sono stati nasi rotti, né labbra spaccate. Nessun punto di sutura, nessun giorno di ITT (incapacità totale al lavoro), quindi non capisco davvero. ‘Violenza inaudita', non ci credo".

Secondo la madre del centrocampista francese il Marsiglia avrebbe ingigantito i fatti mettendo i due giocatori in una posizione scomoda e scaricando la colpa solo su di loro: "Ciò che mi sorprende è che sappiamo che nello spogliatoio c'erano l'allenatore e il signor Benatia (direttore sportivo dell'OM, ​​ndr). Come possiamo immaginare che ci sia stata una colluttazione di una violenza inaudita e che nessuno sia intervenuto? Non ci credo, e comunque nessuno ci crede".