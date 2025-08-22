Venerdì 5 dicembre, a Washington, alle 18 ora italiana, si terrà il sorteggio della fase finale dei Mondiali 2026 in programma nel Nord America. Come annunciato dal Presidente degli Stati Uniti e Presidente del Kennedy Center, Donald J. Trump, e dal Presidente della FIFA Gianni Infantino alla Casa Bianca, il Kennedy Center sarà il luogo in cui dirigenti delle squadre, ambasciatori, tifosi in rappresentanza delle città ospitanti del torneo e rappresentanti dei media globali, tra gli altri, si uniranno in occasione di una delle tappe fondamentali del percorso verso la Coppa del Mondo FIFA più grande e coinvolgente di sempre.

Il Presidente della FIFA Infantino ha dichiarato: "Siamo entusiasti di ospitare il sorteggio finale più atteso della storia della Coppa del Mondo FIFA nel cuore culturale e dello spettacolo degli Stati Uniti, il Kennedy Center di Washington DC. Il sorteggio rappresenta una tappa fondamentale del torneo e continuerà la straordinaria preparazione al più grande evento sportivo di sempre, mentre ci prepariamo a numerosi eventi FIFA epocali in Nord America per tutto il 2026. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alle delegazioni delle squadre, ai nostri partner, ai media globali e, in modo unico, ai tifosi che rappresentano ciascuna delle 16 meravigliose città ospitanti, nella capitale degli Stati Uniti per questa importante occasione".