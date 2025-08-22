Esordio ufficiale nella stagione 2025/26 per l'Inter Women, impegnata nella prima partita della nuova Serie A Women's Cup, dove le ragazze di Gianpiero Piovani inaugurano il loro percorso in casa del Genoa: il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 18:30 all'impianto sportivo "La Sciorba".

Queste le formazioni ufficiali:

GENOA (4-3-3): 21 Forcinella; 2 Lipman, 15 Di Criscio, 16 Curraj, 20 Giles; 19 Hilaj, 10 Cinotti, 30 Giacobbo; 17 Acuti, 9 Sondergaard, 45 Massa.

In panchina: 1 Marchetti, 33 Korenciova, 3 Di Bari, 4 Bettalli, 14 Ferrara, 22 Bargi, 23 Vigilucci, 34 Rota, 44 Mele, 74 Lucafo.

Coach: Sebastian de la Fuente.

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 15 Serturini, 10 Magull, 27 Csiszár, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 18 Glionna, 7 Bugeja.

In panchina: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir, 9 Polli, 13 Merlo, 16 Tomašević, 21 Tomaselli, 22 Schough, 44 Consolini.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Andrea Bortolussi (sez. Nichelino). Assistenti: Mino - Fumagallo. Quarto Ufficiale: Bevere.

Sezione: Inter Femminile / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 17:38
Autore: Christian Liotta
