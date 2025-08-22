Sennel Lammens sembra sempre più vicino al Manchester United, come riporta oggi Fabrizio Romano sul proprio profilo X. L'estremo difensore belga dell'Anversa era stato anche nel mirino dell'Inter, tanto che nel tweet si parla di colloqui per un accordo ormai quasi trovato, anticipando diversi club dalla Francia e dall'Italia

Sezione: News / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 12:42
Autore: FcInterNews Redazione
