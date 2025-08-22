Stasera, in occasione della gara di Serie C tra Livorno e Ternana, debutterà il 'Football Video Support', lo strumento tecnologico innovativo che supporterà gli arbitri durante la direzione di gara. "Facciamo un grande ringraziamento a Collina e alla FIFA perché hanno scelto il nostro campionato per sperimentare per la prima volta questa nuova metodologia - le parole di Matteo Marani, presidente della Serie C, a Sky Sport -. Non c'entra col Var, va chiarito ogni volta. Gli allenatori avranno due chiamate a partita, oltre al check che avverrà dopo ogni gol, la parte saliente del calcio. E' una novità, siamo alla partenza. E' stata una corsa contro il tempo per organizzare tutto, e a questo proposito ringrazio Orsato e i suoi arbitri con i quali abbiamo fatto un lavoro in sinergia".