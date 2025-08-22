Tuttosport ripercorre oggi le tappe di Kristjan Asllani nel mondo nerazzurro. Dall'innamoramento dopo le semifinali Primavera tra Empoli e Inter, con l'albanese che gioca insieme a Baldanzi e Fazzini e vince la partita contro i nerazzurri. L'anno successivo la prima squadra, sempre a Empoli, quindi un pranzo a Milano tra Ausilio, Baccin e l'agente Elio Berti per far capire al procuratore che puntavano sul ragazzo: e infatti viene acquistato per 14 milioni più bonus.
Oggi Asllani saluta i nerazzurri e si toglie l'etichettà di vice-Calhanoglu dopo essere arrivato per fare il vice-Brozovic. Il confronto con il compagno di squadra turco ha sempre pesato, soprattutto in fase difensiva. Gli è mancata un po' di durezza mentale, secondo il quotidiano, nelle 99 partite giocate con l'Inter. L'unico aspetto in cui ha tenuto il passo con Calhanoglu sembrano essere i rigori: due su due, non ha mai sbagliato in carriera. Ma alla fine l'operazione rilancio, nonostante le partite da titolare al Mondiale per club, non è avvenuta.
Autore: FcInterNews Redazione
