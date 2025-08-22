La nuova Inter di Cristian Chivu farà il suo esordio in Serie A sfidando nel Monday Night il Torino da favorita. Come riporta Agipronews, l'1 si gioca infatti a 1,42 su Planetwin365, mentre pareggio e successo dei granata sono in lavagna a 4,65 e 7. L'Over è proposto a 1,70 su 888sport, mentre l'Under è fissato a 2,16.

In pole tra i possibili marcatori c'è invece Lautaro Martinez, fissato a 2, mentre la firma di Thuram e Bonny paga 2,50 la posta. Tra gli ospiti una rete di Che Adams vale 4, mentre il neo-acquisto Simeone è proposto a 6 e (l'ex) Casadei a 9.