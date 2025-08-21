E' tutto apparecchiato per il trasferimento di Andy Diouf dal Lens all'Inter. Lo confermano anche i giornalisti di RMC Sport, spiegando che il club milanese pagherà 20 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus per assicurarsi il centrocampista dei Sang et Or, che negli scorsi giorni aveva trovato un accordo con il Napoli. Ma il blitz dei nerazzurri ha cambiato le carte in tavola: ora il centrocampista franco-senegalese ha raggiunto l'intesa per un contratto quinquennale con la società di Viale della Liberazione.
Sezione: Copertina / Data: Gio 21 agosto 2025 alle 16:57
Autore: Mattia Zangari
