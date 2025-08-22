Dopo aver concluso l'acquisto del centrocampista centrale che cercava, l'Inter si lancia alla ricerca di uno, forse due profili per completare il mercato. Come si legge su Tuttosport, all'appello mancherebbe un difensore che possa dare una mano e raccogliere l'eredità di Acerbi e De Vrij.

Eventualmente, in questi giorni di fine mercato, secondo il quotidiano potrebbe arrivare ad Appiano Gentile anche un quinto attaccante con caratteristiche da seconda punta-ala.

