L'Inter di Benny Carbone si ferma subito tra le mura amiche: contro il Cesena è arrivato un pirotecnico 3-3, frutto della tripla rimonta ospite ai danni dei nerazzurri. Ad aprire le danze è stato il destro preciso ed angolato di La Torre al quinto minuto, al quale ha replicato un altro destro ma di Bertaccini per l'1-1. È toccato poi a Moressa rimettere il musetto davanti per l'Inter, con un gran gol su taglio in area alla mezz'ora. Solo 4 minuti dopo, quindi, Tosku (autore di un gol ed un assist) ha riequilibrato la situazione con un bel mancino ad incrociare.

Dopo una prima mezz'ora a reti bianche nel secondo tempo, ci ha pensato il subentrato Humanes Gomez a riportare avanti i nerazzurri al 78'. Eppure, il Cesena ha saputo rispondere anche a questo gol, timbrando il tabellino con Galvagno (altro subentrato) per il definitivo 3-3. Per l'Inter il prossimo appuntamento sarà quindi martediì alle 18.30 contro il Cagliari per la finale di Supercoppa. Appuntamento all'Arena Civica di Milano.

IL TABELLINO

INTER-CESENA 3-3

Marcatori: 5’ La Torre (I), 17’ Bertaccini (C), 29’ Moressa (I), 34’ Tosku (C), 78' Humanes Gomez (I), 88' Galvagno (C)

INTER: Farronato, Della Mora, Nenna, Maye; Conti; Vukoje (dal 46’ Humanes Gomez), La Torre (dal 46’ Cerpelletti), Zarate; Romano, Kukulis, Moressa. A disposizione: Taho, Marello, Iddrissou, Pinotti, Breda, Bovio, El Mahboubi, Virtuani, Ballo. Allenatore: Benito Carbone

CESENA: Gianfanti; Domeniconi, Casadei, Ribello, Mattioli; Bertaccini, Brigidi; Carbone; Abbondanza, Wade, Tosku. A disposizione: Giunti, Galvagno, Rossetti, Gori, Ridolfi, Sanaj, Gabriele, Greco, Berti, Lantignotti, Biguzzi. Allenatore: Nicola Campedelli.

Arbitro: Toro

Assistenti: Martoni-Morotti

Ammonizione: Ribello

-----------------------------------------

RIVIVI IL LIVE

96' - Triplice fischio, uno scoppiettante Inter-Cesena si chiude sul punteggio pirotecnico di 3-3.

93' - Dopo un possesso prolungato nella metàcampo offensiva, Della Mora ha calciato largamente a lato dai 20 metri.

90' - Con un cambio gioco da destra a sinistra, Moressa viene servito in area e calcia sull'esterno della rete. Ci saranno 4 minuti di recupero.

IL GOL: Il pressing alto romagnolo degli ultimi minuti ha avuto i suoi effetti: sul recupero da Rossetti a Marello nei pressi dell'area, la sfera è arrivata sui piedi di Galvagno che, con mancino angolato e preciso, ha battuto un immobile Farronato. Partita incredibile al Konami Youth Development Centre.

88' - Ha pareggiato per la terza volta il Cesena. Galvagno insacca il 3-3 per i romagnoli.

87' - Il Cesena preme in cerca del pareggio, costringendo l'Inter a rinchiudersi nella propria metàcampo.

86' - Sugli sviluppi di una punizione battuta dalla destra da Bertaccini, Farronato esce bene e di pugno allontana.

85' - Rossetti calcia potente appena entrato in area: Farronato para in due tempi.

83' - Ultimo cambio nell'Inter: esce Maye per Bovio.

79' - Campedelli opera altri cambi: escono Abbondanza e Tosku, al loro posto Berti e Sanaj

IL GOL: Sul cross pennellato sulla destra da Romano, Humanes Gomez ha anticipato il suo marcatore ed insaccato di testa in tuffo la rete del terzo vantaggio nerazzurro.

78' - GOOOOOOOL DELL'INTER! Ha segnato Humanes Gomez per il terzo vantaggio nerazzurro!

73' - Romano entra in area, saltando con un gran dribbling Casadei, ma non calcia grazie anche all'ottima guardia a uomo di Ribello, che lo costringe a tornare indietro.

71' - A seguito di un acceso duello fisico contro Maye, Wade resta a terra per i crampi. Mentre interviene il medico del Cesena, le squadre ne approfittano per rifocillarsi con il cooling break. Campedelli cambia Wade per Galvagno.

68' - Doppia grande occasione per il Cesena con Wade e Bertaccini: il primo, raddoppiato, ha calciato in modo sbilenco da terra nell'area piccola, mentre sul prosieguo dell'azione Bertaccini con il destro ha messo di poco a lato in area.

66' - Moressa si divora il gol della serata: con un gran dribbling ha saltato due difensori romagnoli in area, calciando quindi alto a tu per tu con Gianfanti.

63' - Grande azione ed occasione per il Cesena: Bertaccini sventaglia in area un gran pallone per il neo-entrato Rossetti che, una volta messo giù il pallone, è stato fermato dall'intervento provvidenziale di Nenna.

60' - Wade resta a terra dolorante dopo un contrasto, mentre Campedelli opta per i primi cambi: escono Carbone e Brigidi, entrano Rossetti e Biguzzi. Stesso numero di cambi anche per Carbone: lasciano il campo Conti e Zarate per Marello e Virtuani.

55' - Gol annullato all'Inter. Sullo spiovente da corner di Romano, Moressa ha insaccato con un grande stacco di testa. Tuttavia, il pallone aveva varcato la linea sul cross. Rimessa per il Cesena.

52' - Ancora Wade propositivo: il numero 11 sfonda sulla sinistra e converge in area, trovando la respinta di Maye. Sulla ribattuta. Brigidi ha calciato alto sopra la traversa

49' - Cesena pericoloso con Wade, il cui cross attraversa tutta l'area senza trovare compagni pronti a ribattere a rete.

48' - Si affaccia in avanti l'Inter con Moressa, la cui conclusione viene deviata e finisce comoda tra le braccia di Gianfanti.

46' - Calcio d'inizio, si riparte con il secondo tempo. Carbone opera un doppio cambio: escono La Torre e Vukoje, entrano Cerpelleti e Humanes Gomez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 reti, 4 marcatori diversi e tante occasioni da una parte e dall'altra. Questo e molto altro è stato il primo tempo di Inter-Cesena, che ha visto passare proprio i nerazzurri passare a condurre per primi con il bel mancino piazzato di La Torre. Non s'è fatta attendere la reazione del Cesena, che ha pareggiato 10 minuti con Bertaccini. Passano altri 12 minuti ed è nuovamente l'Inter a riprendere il controllo del punteggio con la firma di Moressa, al quale replica immediatamente Tosku che, dopo aver derubato del pallone La Torre in area, ha insaccato il gol del momentaneo 2-2. Ci aspetta un secondo tempo ricco di emozioni al Konami Youth Development Centre.

46' - Chiude in attacco il primo tempo il Cesena, con i tentativi di Tosku e Mattioli respinti dalla retroguardia nerazzurra. 2-2 il risultato all'intervallo.

45' - Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.

42' - Ancora Tosku pericoloso in area, dove ha calciato però sopra la traversa con il mancino.

40' - Possesso prolungato dell'Inter nella metàcampo offensiva, cercando spazi che la retroguardia romagnola non concede.

37' - Transizione rapida del Cesena che vede ancora protagonista Tosku che, convergendo verso l'area, è stato ben chiuso da Nenna.

IL GOL: Se l'è costruito, rubando il pallone a La Torre in area, e ha insaccato con un bel mancino incrociato alle spalle di Farronato. Tosku pareggia per il Cesena.

34' - Pareggia nuovamente il Cesena, gol di Tosku.

33' - Iniziativa di Zarate, che conduce centralmente fino ai pressi dell'area, dove ha calciato rasoterra e largo con il mancino.

32' - Si riprende a giocare dopo il cooling break.

IL GOL: Dopo un fitto scambio sulla destra tra Romano e Della Mora, quest'ultimo ha crossato sul secondo palo, pescando Moressa che ha insaccato indisturbato tagliando alle spalle della difesa. Inter tdi nuovo in vantaggio.

29' - GOOOL DELL'INTER! Ha segnato Kevin Moressa per il nuovo vantaggio nerazzurro!

28' - Tosku cade a terra dolorante nella metàcampo offensiva: l'arbitro ferma il gioco ed il 10 si rialza zoppicante poco dopo.

27' - Occasione per Wade che, sugli sviluppi di un angolo, riesce a calciare dopo una serie di batti e ribatti: sul fondo.

25' - Ribello entra duro su Moressa a metàcampo, rimediando il primo giallo della partita.

24' - Tosku entra in area dalla destra e prova il cross: Della Mora chiude in angolo. Il corner si chiude con la presa alta e sicura di Farronato sul cross di Brigidi

21' - Continua a spingere il Cesena, con Carbone che calcia ancora dalla distanza, trovando pronto Farronato sulla traiettoria.

IL GOL: L'azione si sviluppa sulla corsia mancina: è da lì che Tosku ha servito il numero 14 romagnolo dal limite dell'area che, con un bel destro, ha impattato l'1-1.

17' - Ha pareggiato il Cesena, con la firma di Filippo Bertaccini.

16' - Servito libero dal limite dell'area, Zarate calcia debole e largo. Rimessa per il Cesena

15' - Brigidi spende un fallo ingenuo su Kukulis, regalando una punizione pericolosa dal limite destro dell'area per l'Inter.

11' - Tornano ad esporsi in attacco i ragazzi di Carbone, con il solito La Torre che calcia largo con il mancino.

9' - Sugli sviluppi di una punizione battuta dalla destra, Ribello colpisce di testa sopra la traversa.

7' - Provano a reagire i bianconeri, alzando il baricentro e provando a costringere l'Inter nella propria metàcampo.

IL GOL: Bella rete del numero 23, che ha insaccato alle spalle di Gianfanti con un bel destro rasoterra nell'angolino destro basso. Nerazzurri subito avanti.

5' - GOOOL DELL'INTER! Ha segnato La Torre, che porta avanti i nerazzurri!

3' - Traversa del Cesena. Incredibile occasione per gli ospiti con Brigidi che, servito a centroarea da Tosku, ha stampato il pallone sul montante alto, forse con deviazione di Farronato. L'azione si è chiusa poi con la palla persa dal Cesena.

2' - Subito Inter in avanti, con Abbondanza che fa buona guardia sul filtrante in area di Conti.

1' - Si comincia al Konami Youth Development Center, inizia Inter-Cesena

17.57 - Le formazioni scendono in campo, ci siamo.