Andy Diouf saluta la Ligue 1 per continuare la sua carriera in Italia, dove indosserà la maglia dell'Inter. Il Lens ha accettato l'offerta da 25 milioni di euro complessivi per il 22enne francese che, come precisa L'Equipe, diventa così una delle cessioni più importanti nella storia del club transalpino. 

Il classe 2003 si trova infatti a pari merito con il trasferimento di Kevin Danso al Tottenham, ma dietro a quelli di Loïs Openda al Lipsia (40 milioni di euro), di Abdukodir Khusanov al Manchester City (40 milioni di euro) ed Elye Wahi al Marsiglia (27 milioni di euro).

Sezione: Focus / Data: Gio 21 agosto 2025 alle 22:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Print