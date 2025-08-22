Alla vigilia del debutto in campionato col Sassuolo, Sam Beukema, nuovo difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN tornando con la mente alla vittoria di Pasqua ottenuta dal Bologna, dove militava fino alla scorsa stagione, contro l'Inter, cruciale per determinare l'esito della corsa per lo Scudetto: "La vittoria contro l'Inter è stata bellissima, erano fortissimi. Abbiamo lottato tutta la partita e alla fine abbiamo fatto gol, è stato bello aiutare il Napoli. Vorrei vincere anche il mio primo Scudetto ma dobbiammo affrontare questo campionato come l'anno scorso, partita dopo partita. Abbiamo tante belle sfide in questa stagione con quattro competizioni. Vorrei vincere il mio primo Scudetto, sarebbe un bell'obiettivo personale".