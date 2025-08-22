"I miei sono giocatori evoluti, pronti a sacrificarsi per la causa, lasciando da parte l'ego che ognuno ha. Sono pronti a sposare la causa e far di tutto per far sì che l'Inter sia competitiva nell'arco della stagione. l'obiettivo è questo, come sempre. Dobbiamo dare il massimo, entrare in campo per vincere le partite, consapevoli del fatto che ci saranno momenti difficili. Vogliamo fare di tutto per vincere ed essere competitivi". Lo ha detto Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a Sky Sport.