Per l'arrivo di Andy Diouf all'Inter è stato decisivo il ruolo di Massimiliano Mirabelli, ex capo osservatore dei nerazzurri. Come ricorda il Corriere della Sera, infatti, il dirigente è anche l'attuale direttore sportivo del Padova, squadra che condivide con il Lens lo stesso proprietario, Joseph Oughourlian.
Mirabelli è in pratica "il punto di riferimento tecnico anche del club francese", motivo per cui "la sua mediazione è stata fondamentale per il sorpasso sul Napoli", scrive il quotidiano generalista.
Sezione: Focus / Data: Ven 22 agosto 2025 alle 15:44
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
