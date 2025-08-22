Per l'arrivo di Andy Diouf all'Inter è stato decisivo il ruolo di Massimiliano Mirabelli, ex capo osservatore dei nerazzurri. Come ricorda il Corriere della Sera, infatti, il dirigente è anche l'attuale direttore sportivo del Padova, squadra che condivide con il Lens lo stesso proprietario, Joseph Oughourlian.

Mirabelli è in pratica "il punto di riferimento tecnico anche del club francese", motivo per cui "la sua mediazione è stata fondamentale per il sorpasso sul Napoli", scrive il quotidiano generalista.

Data: Ven 22 agosto 2025 alle 15:44
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
