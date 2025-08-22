Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore Massimo Mauro analizza così il calciomercato della Juventus anche in vista dell'inizio della Serie A: "Troppo poco fin qui? Per lottare contro Inter e Napoli sì, per i primi 4-6 posti è abbastanza. Sulla carta Napoli e Inter mi sembrano più forti di tutti, come è da qualche anno".

Dove c'è più bisogno di rinforzi, per avvicinarsi a loro?

"A centrocampo, servono sostituti forti come i titolari. Però mi fido molto della stabilità che il gioco di Tudor può dare a un gruppo con queste caratteristiche. La Juventus può diventare la rompiscatole delle due favorite. Se i gol arriveranno da David e dal suo sostituto... Che può essere Vlahovic. Fino a quando c'è, Vlahovic è il migliore di tutti, si gioca il posto".

Che nome suggerirebbe alla Juve?

"Ero a vedere Catanzaro-Spezia e Pio Esposito aveva segnato un gol che per poco non buttava giù la porta. Una volta anche le grandi squadre rischiavano su un giovane: so che è difficile, ma un rischio ogni tanto va preso viste le difficoltà sul mercato. Ecco, alla Juventus manca proprio uno come lui".