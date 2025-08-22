Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva parlando del proprio centrocampista Morten Frendrup, dato come obiettivo dell'Inter almeno fino a quando i nerazzurri hanno deciso di virare su Andy Diouf: "Frendrup sta lavorando benissimo come al solito, lui è un ragazzo straordinario e un lavoratore infaticabile. Non c’è molto da dire, giocherà domani, probabilmente anche la prossima e quella successiva. Poi dovessero arrivare offerte le valuteremo, ma per ora non c’è nulla da dire. Se il telefono ha squillato per lui? Quello sempre…".

Ottolini ha poi parlato di Fabio Miretti, rilanciato l'anno scorso in rossoblu: "Gli abbiamo dato molta fiducia e lui è stato bravo a conquistarsi col lavoro la fiducia di tutti. Onestamente abbiamo anche pensato di poterlo far andare avanti con noi, ma poi abbiamo capito che sarebbe stato complicato e abbiamo perseguito altre strade. Valentin Carboni può seguire un percorso simile". Infine, una battuta su Patrick Vieira, cercato dall'Inter prima della scelta Cristian Chivu: "Riuscire a confermare Vieira è stato davvero qualcosa di molto importante per il suo livello umano e professionale. Ci siamo riusciti e siamo contenti, poi da domani si inizia con le partite vere e speriamo bene",