Come da programma, Andy Diouf è sbarcato all'aeroporto di Linate dopo le 10 e oltre alla rappresentanza dell'Inter ha trovato ad aspettarlo anche un gruppo di giornalisti pronti ad accoglierlo con telecamere puntate su di lui. Ora il programma prevede le visite mediche all'Humanitas e, nel primo pomeriggio, l'idoneità sportiva al CONI.

A seguire le immagini.