La Serie A 2025/26 è dietro l'angolo e Giovanni Galeone prova a disegnare la griglia delle pretendenti al titolo parlando ai microfoni di Panorama. L'ex tecnico parte da un concetto chiaro: "Società come erano strutturate 15 anni fa non ne vedo - esordisce -. La Juve è stata l’unica a riuscire a vincere tanti scudetti di seguito. Non vedo una favorita assoluta, ci proverà il Napoli ma non credo ci riuscirà. Chivu mi piace, l’anno scorso a Parma è riuscito a salvare la squadra modificando il gioco. Dopo Fabregas è quello che mi è piaciuto di più. Tudor è uno tosto, ha voglia di far bene, ha la mentalità Juve e ha una buona squadra. Non so se però è pronto per lottare per lo scudetto. Vedo Napoli e Inter davanti alle altre".