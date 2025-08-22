Negli ultimi giorni l’Inter ha ceduto Nicola Zalewski e Kristjan Asllani, il polacco in via definitiva, l’albanese in prestito con diritto di riscatto in favore del Torino, con la speranza – diciamocela tutta – che il ragazzo non torni più a vestire la maglia nerazzurra. Il 99,99% degli interisti è felici di queste due cessioni. La prima, a 17 milioni, ti assicura una plusvalenza immediata, la seconda ti permette di liberarti di un esubero. Io però, senza voler fare il sapientone di turno, ci mancherebbe, non credo che i nerazzurri debbano esultare, anzi. Penso che quanto successo debba anzi far riflettere un po' tutti.
Parto da voi, dai tifosi, perché resto sempre esterrefatto quanto capisco che siete contenti quando la vostra squadra – a livello ipotetico – ha fatto un buon affare a livello economico. Ma a voi che ve ne frega se si incassano 10, 20, 50 o 100 milioni? Esiste forse lo scudetto del bilancio? Se la questione viene affrontata come un: “Cediamo A, così prendiamo B”, allora va bene. Idem se pensate alla sostenibilità della società che sostenete, tutto giusto. Pure lodevole. Sono d’accordo. Ma se invece vi fa “godere” il pensiero dell’affare in sé, resto basito. Perché non è che voi ci guadagnate qualcosa. Zalewski e Asllani sono tutt’oggi due giovani calciatori che potranno avere una carriera più che brillante (e che tanto per dire, hanno pure giocato la finalissima di Champions League con l’Inter). A volte ci sono delle trattative che devi chiudere per forza, semplicemente perché ti conviene.
È il caso dell’ex Roma, prelevato a 6 e rivenduto quasi al triplo, tanto che addirittura alcuni detrattori nerazzurri e tifosi col microfono hanno gridato allo scandalo per l’accordo trovato con l’Atalanta. La verità però è che se Nicola dimostrerà quanto di buono di dice su di lui con continuità, tra un anno varrà anche il doppio. Certo, serviranno testa e risultati, ma parliamo pur sempre di un ventitreenne che può solo migliorare.
Un discorso simile, anche per la stessa età, va fatto per Asllani. Nessuno dice che sia Calhanoglu o Brozovic, ma Calhanoglu e Brozovic a ventitré anni erano gli stessi che si sono presi sulle spalle il centrocampo dell’Inter? La risposta è no. Il peccato di Asllani è di essere stato solo troppo educato e che nessuno l’abbia difeso pubblicamente dopo essersi preso un calcione di Morata nella Supercoppa vinta poi dal Milan. Cioè che la frustrazione degli interisti – capibile – per la sconfitta contro i rossoneri, in rimonta tra l’altro, non abbia tenuto conto di un fallo pure da giallo dello spagnolo non sanzionato da Sozza in un episodio decisivo della gara (tra l’altro è uno dei tanti errori arbitrali che sono costati tantissimo all’Inter di Simone Inzaghi di cui non si parla mai).
Dopo quella partita, se andiamo a vedere le prestazioni del calciatore, Asllani è pure stato il migliore in campo in svariate occasioni, vedi Inter-Hellas e Torino-Inter, proprio quando lui e Zalewski avevano preso per mano la squadra conducendola ai tre punti finali. Ma siccome ormai le critiche su questo e quel giocatore erano passate in cavalleria, trovando il capro espiatorio di turno, tutto poteva essere concesso. Anche fosse diventato Messi ci sarebbe stato da ridire.
Sapete che Agoumé potrebbe essere venduto a 40 milioni? Il tutto dopo nemmeno un anno da quando Inter e Siviglia avevano discusso al centesimo ogni centimetro del suo cartellino. E sì, parliamo di quell’Agoumé che non aveva lasciato traccia nello Spezia e che era ritornato al Troyes per trovare minutaggio. Ovvio che io avrei ceduto Agoumé, attenzione. Ma tacciare un giocatore di essere un bidone ha sempre il rischio boomerang. L’Inter non è per tutti, siamo d’accordo. Non solo devi essere fortissimo con i piedi, ma serve anche una certa mentalità e pure due attributi quadrati per non farsi risucchiare dalle spirali negative se non rendi subito come dovresti. Ma se tu hai un talento, devi coccolartelo e crederci sino in fondo.
Non serve a niente insultarlo e credersi più forti di lui, perché non è così. Né io, né voi, purtroppo, fino a prova contraria giocheremo la finale del Mondiale. Ecco perché servono le critiche costruttive, quelle sì. Non lo sputare veleno con le parole così tanto per. Anche perché tra qualche anno vedremo davvero il livello di Zalewski e Asllani. E allora potremmo dire chi aveva ragione.
.
Autore: Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 01:02 Prima GdS - Inter, Diouf nel motore. Il rinforzo che cambia il centrocampo
- 00:00 I talenti vanno difesi sempre
- 23:45 Condò: "Inter grande squadra invecchiata, ma Diouf lo vedo tra i possibili titolari"
- 23:39 UFFICIALE - Douglas Luiz saluta la Juventus e si trasferisce al Nottingham Forest: le cifre
- 23:30 Sky - C'era anche il Napoli su Diouf, poi lo stop di Lukaku. Sorpasso Inter in poche ore
- 23:15 Vieira coccola Carboni: "Non è ancora al 100%, ma è un piacere lavorare con lui. Può fare tanto per il Genoa"
- 23:00 Dalla Turchia - Ederson complicato, il Galatasaray prova a riallacciare i contatti per Sommer
- 22:45 Accardi: "L'Inter cercherà delle opportunità negli ultimi giorni di mercato. Lookman? Per me lascerà l'Atalanta"
- 22:30 L'Equipe - Diouf va all'Inter, il Lens esulta: è una delle cessioni più importanti. Solo tre affari son stati più cari
- 22:15 Conference League, Fiorentina sul velluto: 3-0 in trasferta al Polissya. Kean si fa espellere
- 22:00 Domani la prima giornata interista di Diouf: dallo sbarco alle visite mediche, il programma
- 21:45 Juventus Women, Canzi: "Aver vinto contro Como e Inter Women nella Women's Cup ci ha dato fiducia"
- 21:31 Cremonese, Bianchetti: "San Siro è uno stadio speciale, per me le emozioni saranno doppie"
- 21:17 Gentile sulla lotta scudetto: "Juventus all'anno zero, l'Inter è ancora incompleta"
- 21:03 Di Chiara: "Offerti 45 milioni per Pio Esposito? Allora anni fa Hubner ne valeva 50"
- 20:48 Ballotta: "C'è il rischio di un altro anno senza Scudetto: Napoli attrezzato, Milan e Juve migliorate"
- 20:34 Inter Women all'esordio nella Serie A Women's Cup: le convocate di mister Piovani per la sfida contro il Genoa
- 20:20 Sky - Inter, il mercato in entrata non si ferma a Diouf: a Milano arriverà pure un difensore. Anche senza cessioni
- 20:05 Conte: "Due scudetti col Napoli? Dobbiamo stare belli calmi. Voliamo basso e facciamo parlare gli altri"
- 19:50 Sforzini fa le carte al Girone A di Serie C: "L'Inter U23 potrebbe essere la rivelazione"
- 19:35 Il Giorno - San Siro, posti per disabili esauriti dopo un minuto: la protesta dei tifosi e la risposta dell'Inter
- 19:21 videoAsllani-Torino, dopo le visite mediche arriva il momento della firma: "Non vedo l'ora"
- 19:07 CF - L'Inter sceglie Diouf per il centrocampo: l'impatto a bilancio dell'operazione
- 18:53 UFFICIALE - Il Sassuolo blinda capitan Berardi: arriva il rinnovo fino al 2029
- 18:38 UFFICIALE - Badé è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen: firma fino al 2030
- 18:24 Sky - Andy Diouf pronto a sposare l'Inter: il francese è atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma
- 18:10 Napoli, De Laurentiis: "Conte stakanovista proprio come me. Kvara? L'agente minacciava di ricorrere all'articolo 17"
- 17:55 Ultimi giorni di mercato allo Sheraton Milan San Siro: Marotta parteciperà alla Tavola rotonda 'La sostenibilità del sistema'
- 17:40 Bastoni: "Quando perdi ci sono due strade. I nuovi hanno qualità, Chivu grande sorpresa sul piano umano"
- 17:25 Inter, lunedì l'esordio in Serie A contro il Torino: data e orario della conferenza di Chivu
- 17:11 Milan, Athekame: "Ho affrontato Inter e Atalanta, mi ha colpito l'intensità"
- 16:57 RMC Sport - Diouf aveva un accordo con il Napoli, ora è tutto apparecchiato per il passaggio all'Inter
- 16:44 UFFICIALE - Torino senza Sanabria contro l'Inter: l'attaccante passa alla Cremonese a titolo definitivo
- 16:28 De Winter: "Difficile dire no al Milan. Inter? Ho letto delle cose, ma nulla di serio"
- 16:14 PSG, L. Enrique: "Vogliamo essere imprevedibili, ecco perché stiamo prendendo decisioni magari difficili da capire"
- 15:59 Lega Serie A, torna la campagna #stopiracy per la prima e seconda giornata: i dati
- 15:44 Corsera - San Siro, doppio fronte tra ambulanti e ultras: ricorsi già bocciati, mancano interlocutori in Curva
- 15:30 Asllani, iniziate le visite mediche con il Torino: stasera può arrivare già l'annuncio ufficiale
- 15:16 L'Équipe - Andy Diouf all'Inter, affare imminente: pronto un quinquennale. Al Lens 20 milioni di euro più bonus
- 15:02 Bastoni: "Non ho dubbi che andrà bene con Chivu. Ecco cosa è cambiato rispetto alla gestione Inzaghi"
- 14:48 La Repubblica - San Siro, ad oggi i voti in Consiglio per la delibera ci sono. Ma c'è l'ombra della Procura
- 14:39 Sky - Inter, accordo verbale col Lens per Andy Diouf: affare a titolo definitivo. Giocatore domani a Milano?
- 14:34 La Stampa - Asllani al Torino: in serata prevista l'ufficialità. L'albanese pronto per la gara dell'ex con l'Inter
- 14:20 L'Inter, spunta un nome nuovo a centrocampo: pronti 25 milioni di euro per Andy Diouf. Superato il Napoli
- 14:04 Natali: "Solet piace all'Inter? E' da top, ma servono offerte importanti"
- 13:49 Romano: "Asllani al Torino: cifre confermate. Per l'Inter anche il 20% sulla futura rivendita in caso di riscatto"
- 13:38 Serena: "Ai limiti dell'attacco di panico con l'Argentina. La gaffe con la figlia di Sacchi..."
- 13:25 Chivu e l'esordio col Torino: "Il senso di responsabilità nasconderà le mie emozioni. Bonny? Lavora sodo per migliorarsi"
- 13:20 Bastoni: "Napoli favorito, ma noi ci sentiamo competitivi. Dobbiamo essere più smaliziati, vincere anche giocando meno bene"
- 13:10 De Siervo: "La pirateria toglie 300 milioni alla Serie A e ci priva di campioni. Stadi vecchi un fattore determinante"
- 12:56 Zanetti: "Lautaro è già una bandiera dell'Inter. Chivu va supportato dentro e fuori dal campo. Nico Paz e Fabregas..."
- 12:54 Asllani-Torino è fatta: scambio di documenti in corso e visite nelle prossime ore
- 12:42 Zapata: "Dall'Inter all'Inter, sarà uno stimolo in più. Grande generosità dal pubblico di San Siro"
- 12:28 UFFICIALE - Inter U23, in attacco arriva Antonino La Gumina: la formula del trasferimento
- 12:14 CdS - Mercato: svolta Inter. Due le motivazioni. Conferme su Cissé
- 11:59 Sky Sport DE - Edson Alvarez ha detto sì al Fenerbahce. Il messicano era seguito anche da Inter e Ajax
- 11:45 Inter, il Neom non molla per Pavard: Galtier sta provando a convincere il difensore francese
- 11:30 CdS - Frattesi nuova vita: Chivu cambia gli scenari, possibile convocazione per il Torino
- 11:16 CdS - Splende il sole sui conti dell'Inter: merito di Oaktree e del... percorso. Tutti i numeri
- 11:02 Lotta scudetto, parla Sacchi: "Napoli in pole davanti all'Inter. Nerazzurri reduci da batoste e senza più Inzaghi. C'è da tenere presente che..."
- 10:48 Maresca: "Mai chiesto di non arbitrare il Napoli. Uniformità di giudizio? Su alcuni episodi non ne usciremo mai"
- 10:34 UFFICIALE - Sector No Limits diventa Official Timekeeper dell'Inter: "Entusiasti di questo nuovo capitolo"
- 10:20 TMW - Asllani sempre più vicino al Torino: prestito con obbligo condizionato. Le cifre dell'operazione
- 10:06 Il Resto del Carlino - Asllani-Bologna, stop non solo per l'ingaggio: le ragioni del giocatore
- 09:52 TS - Muro per Esposito, l'Inter ritiene Pio un potenziale fuoriclasse: "Non ha prezzo"
- 09:38 TS - Centrocampo Inter: Koné il grande obiettivo, ma sale Cissé. Florentino? Un aspetto può agevolare i nerazzurri
- 09:24 TS - Zielinski-Pavard, c'è chi dice no... alla partenza: sono entrambi vicini alla permanenza
- 09:10 CdS - Carlos Augusto non preoccupa, Sucic da regista: la probabile formazione
- 08:56 GdS - Ancora due nodi per l'Inter: Palacios e Taremi bloccati a Milano
- 08:42 GdS - Asllani, niente Bologna: accordo di massima tra l'Inter e il Torino. L'albanese apre il ventaglio delle opzioni tattiche di Baroni