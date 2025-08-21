Inter e Lens hanno trovato l'accordo verbale per il passaggio di Andy Diouf, centrocampista franco-senegalese classe 2003, alla corte di Cristian Chivu. Si tratta di un affare a titolo definitivo, secondo quanto risulta a Sky Sport. Altre fonti come Sportmediaset e La Gazzetta dello Sport parlano di un'offerta di 25 milioni di euro da parte dei nerazzurri che, informa Sky, hanno raggiunto anche l'intesa con il giocatore per quanto riguarda il contratto.

Le sue società, spiega Gianluca Di Marzio, sono al lavoro in questi minuti per completare la documentazione. In caso di semaforo verde, il giocatore dovrebbe viaggiare già domani a Milano.