L'Équipe conferma le indiscrezioni giornalistiche dei media italiani: l'Inter ha messo sul piatto 25 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro di base fissa più bonus più o meno facili da raggiungere, per ingaggiare Andy Diouf dal Lens, pronto a realizzare una corposa plusvalenza dopo aver investito 14 milioni di euro per prelevarlo dal Basilea nell'estate del 2023. Il giocatore, svela il quotidiano transalpino, ha già trovato l'intesa con il club nerazzurro per un quinquennale. Il trasferimento è imminente.