Asllani ha trovato casa: sarà un nuovo giocatore del Torino. Dopo il naufragio della trattativa con il Bologna, il centrocampista albanese ha trovato l'accordo prontamente con i granata. Come conferma il Corsport, si tratta di un prestito oneroso (1,5 milioni), con diritto di riscatto fissato a 12, e, qualora dovesse essere esercitato, il club nerazzurro manterrebbe il 20% sulla eventuale futura rivendita.

La sua avventura in nerazzurro, durata tre stagioni, si è conclusa perché non c’è stato il salto di qualità atteso, come sottolinea il quotidiano romano. Costato 14 milioni, tra prestito (4) e riscatto (10), l'ex Empoli ha messo insieme 99 presenze e 4 reti. Oggi verrà completato l’iter burocratico dell’affare. Non è da escludere, essendo in programma proprio Inter-Torino lunedì sera, che Asllani possa essere formalmente a disposizione della squadra granata solo all’indomani del match con la sua ex squadra.