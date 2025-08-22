Il Torino sarà accompagnato da un buon numero di tifosi nel suo primo impegno di Serie A, la gara contro l'Inter in programma lunedì a San Siro. Il club granata ha infatti annunciato che saranno oltre 1.500 i sostenitori pronti a sostenere Duvan Zapata e compagni nel match contro i nerazzurri. Ci sono ancora tre giorni di tempo per acquistare i tagliandi nel terzo anello blu al costo di 10 euro.