Con un comunicato apparso sul sito ufficiale nerazzurro, l'Inter ha accolto il centrocampista Andy Diouf, proveniente dal Lens. Di seguito la nota del Biscione, che si concentra sulle caratteristiche tecniche e sulla carriera del classe 2003: "Adattarsi, affrontare gli ostacoli, avere il coraggio di fermarsi e ripartire per inseguire una passione, un sogno scritto nel proprio destino: nel corso della sua breve carriera Andy Alune Diouf, nuovo centrocampista dell’Inter, ha dimostrato di saper lottare per qualcosa in cui ha sempre creduto.

Nato a Neuilly-sur-Seine il 17 maggio 2003 da padre senegalese e madre transalpina, Andy è cresciuto a Nanterre, alle porte di Parigi, con un pensiero fisso: un pallone da rincorrere e portare ovunque, un pallone da trattare come un amico leale. La famiglia Diouf vive e respira con il calcio, che domina gli argomenti, le conversazioni e i desideri: la passione viene trasmessa da papà, che sostiene e incoraggia i sogni di Andy e dei suoi due fratelli maggiori, Jules e Waly, diventati anch’essi calciatori.

L’avventura di Diouf inizia all’età di 6 anni, quando inizia a giocare nelle giovanili del Garenne-Colombes, squadra di quartiere che gli permette di farsi conoscere molto presto nell’ambiente calcistico parigino. Il fisico è già imponente, la tecnica ancora da affinare, ma nel 2012 si trasferisce al Paris Saint-Germain. È una tappa decisiva nella sua formazione: Andy raggiunge subito un livello molto alto, affronta prestigiosi tornei internazionali e capisce che la sua passione diventerà ben presto la sua vita. Il calcio al centro di tutto, il calcio come motore della propria esistenza.

Diouf cresce, per tre anni vive in un ambiente che lo arricchisce umanamente e professionalmente, grazie anche ai sacrifici della sua famiglia che lo sostiene e gli permette di allenarsi anche lontano da casa: nel 2015 passa all’AC Boulogne-Billancourt, in una nuova dimensione più ristretta e più vicina ai suoi genitori. Andy però non si arrende, nonostante le grandi aspettative verso un ragazzo di 12 anni già passato dal PSG: a Boulogne gioca tre anni, durante i quali frequenta l’accademia Nazionale di Clairefontaine per alcuni stage.

Ventisettesimo francese della storia dell’Inter, Andy ha giocato con tutte le selezioni giovanili transalpine, vincendo la medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024, torneo in cui ha giocato due partite contro Nuova Zelanda e Egitto.

Ora a 22 anni il sogno di Andy Diouf si arricchisce di un nuovo, entusiasmante capitolo: un capitolo a tinte nerazzurre".