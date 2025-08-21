Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Calciomercato - L’Originale’, il giornalista Paolo Condò commenta così l’acquisto di Andy Diouf da parte dell’Inter: “Secondo e con il cambio di allenatore c’è stato un cambio di orizzonte abbastanza repentino - ha esordito -. Probabilmente lo stesso Chiv, sta finendo uno screening all'interno di questa rosa e si sta rendendo conto di cosa ha veramente bisogno questa grande squadra invecchiata.

Perché secondo me sia grande che invecchiata sono due aggettivi che dobbiamo unire all'Inter, da qui c’è la necessità di fare qualche cosa di diverso. Diouf potrebbe essere un giocatore titolare, perché fino a questo momento l'Inter ha comprato dei giocatori ma li vedo tutti non nelle formazioni di partenza”.

Su Asllani: "Sa di aver giocato in un grande palcoscenico e di averlo perduto, ora dovrà recuperare terreno. Però si trasferisce in un Torino che sta lavorando bene, secondo me ha scelto il club giusto".