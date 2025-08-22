Tiene ancora banco l'argomento dell'ingresso dei tifosi disabili a San Siro. Oggi su La Repubblica si evidenzia come, oltre all'abbonamento, ai tifosi disabili si chieda anche il pagamento del parcheggio. "Mi sono abbonato, anche se in altri stadi italiani noi persone disabili possiamo entrare gratis - racconta Massimo Pasini, tifoso del Milan, al quotidiano - Noi deambulanti, che non hanno bisogno della carrozzina per spostarci, siamo esentati dal pagamento dei parcheggi ovunque, è un fatto di civiltà".

Secondo quanto riporta il quotidiano, da quest'anno il pass parcheggio resta gratuito solo per i tifosi non deambulanti, per cui il numero di postazioni a bordo campo è stato aumentato. Per tutti gli altri utenti, c'è il parcheggio a pagamento su parkforfun.com con prezzi che variano di partita in partita, da otto euro in su.