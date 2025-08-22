Prosegue spedita la prima giornata interista di Andy Diouf. Dopo essere sbarcato in mattinata all'aeroporto di Linate e aver sostenuto la prima parte delle visite mediche all'Humanitas, il centrocampista francese ha fatto tappa al CONI - come testimoniato dal video di FcInterNews.it - per ottenere l'idoneità sportiva.

Il classe 2003 è uscito per salutare alcuni tifosi e fare qualche selfie, per poi di mettersi in posa e rientrare per proseguire l'iter che precede la firma sul contratto che lo legherà al Biscione per i prossimi cinque anni.