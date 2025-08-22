L'Inter punta forte su Thomas Berenbruch per il presente e per il futuro. La riprova, secondo quanto svelato da Fabrizio Romano su X, è tutta nell'offerta dell'Utrecht, club di Eredivisie, respinta dai nerazzurri. Che hanno deciso di tenersi stretto il centrocampista classe 2005 campione d'Italia con la Primavera nella scorsa stagione, nella quale ha assaporato anche il calcio dei grandi esordendo in Champions League con la prima squadra.