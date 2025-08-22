Nel corso dell'intervista rilasciata a Il Giornale, Carlo Ancelotti, ct del Brasile, ha toccato diversi temi legati al calcio italiano. Non mancando di dire la sua su come l'Inter dovrà smaltire le scorie della passata stagione, a partire dalla debacle di Monaco di Baviera: "E' difficile dimenticare quel risultato (5-0 contro il Paris Saint-Germain, ndr), però intanto va ricordato che l'Inter è arrivata in finale e non a tutti riesce - le sue parole -. Chi gioca la Champions ha come obiettivo di vincerla, ma per farlo si deve andare in finale e l'Inter lo ha saputo fare due volte. E poi Beppe Marotta saprà gestire eventuali appannamenti".