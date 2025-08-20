Nuovo acquisto per il settore giovanile da parte dell'Inter che ha depositato in Lega il contratto di Duje Slatina, 16 anni, terzino destro croato prelevato a titolo definitivo dall'Hajduk Spalato.

Da capire quale sarà la categoria in cui verrà impiegato il ragazzo, del cui arrivo in nerazzurro si era già parlato nei mesi scorsi. Il giocatore vanta cinque presenze nella nazionale U16 croata.

Mer 20 agosto 2025 alle 12:00
