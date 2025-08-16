Dopo l'esperienza con la maglia della Fiorentina, dove è stato una delle colonne della formazione Under 15 andata vicina alla vittoria dello Scudetto, sfumato nella finale con l'Inter, Mattia Luca Puglisi tornerà proprio a vestire la casacca nerazzurra. Centrale di grande stazza, specie considerata la sua età, essendo alto 183 cm, il classe 2010 fa ritorno all'Inter, squadra che lo ha lanciato e che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di erede di Alessandro Bastoni.

A sancire questo ritorno è lo stesso ragazzo sul proprio profilo Instagram: "Oggi inizia un nuovo capitolo, il più importante della mia carriera. Rappresentare l’Inter è un sogno che ogni bambino da piccolo cerca di realizzare, io oggi posso dire di poter vestire e dare il massimo per questa maglia. Volevo ringraziare la Fiorentina per questa stagione spettacolare, che tra alti e bassi ci ha reso uniti, facendomi trovare non solo dei compagni di squadra, ma dei fratelli. Avanti così e forza Inter!".