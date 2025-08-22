La chiosa dell'intervista rilasciata a Sky Sport da Cristian Chivu è dedicata ad Alessandro Bastoni, definito elemento imprescindibile della difesa dell'Inter. Ecco cosa si aspetta dal difensore azzurro il tecnico: "Bastoni ha un valore riconosciuto nel mondo, ha un valore che ha dimostrato con le prestazioni negli ultimi anni, sia nell'Inter sia nella nazionale italiana. Sappiamo quanto sia un giocatore importante. Credo abbia ancora margini di miglioramento nonostante sia già un campione, perché è un campione che vuole crescere tutti i giorni".

Chivu prosegue: "Non bisogna mai accontentarsi di quello che si sa fare, a prescindere dall'età e dal proprio valore: serve mantenere sempre la mentalità di voler diventare più forte giorno dopo giorno, anche se qualcuno potrà dirti che sei quasi perfetto. Perché la perfezione non esiste. Esiste la mentalità vincente nel trovare stimoli e motivazioni".